Tutto sul Festival di Sanremo 2023

4 Minuti

1013 Parole

Nato a Sanremo nel 1951 su iniziativa della Rai, il Festival della canzone italiana è una manifestazione canora al quale partecipano determinati artisti italiani selezionati da un’apposita commissione musicale. Trasmesso inizialmente in radio, solo nel 1954 sbarca in televisione.

È senza alcun dubbio uno dei festival nazionali più longevi e conosciuto al mondo, al punto da essere trasmesso in Eurovisione, e negli anni è diventato uno dei principali eventi mediatici d’Italia.

Quando si tiene Sanremo 2023

L’edizione 2023 del Festival di Sanremo è la settantatreesima e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno da martedì 7 a venerdì 11 febbraio a partire dalle ore 20.40.

Conduzione e direzione artistica

A dirigere e condurre Sanremo 2023 sarà per la quarta edizione consecutiva Amadeus, che quest’anno sarà affiancato da Gianni Morandi. Nel corso delle cinque serate, Amadeus sarà supportato dalle conduttrici Chiara Ferragni (prima e quinta serata), Francesca Fagnani (seconda), Paola Egonu (terza) e Chiara Francini (quarta).

Artisti in gara e canzoni

Saranno 28 gli artisti in gara: ANNA OXA con Sali (Canto dell’anima), ARIETE con Mare di guai, ARTICOLO 31 con Un bel viaggio, COLAPESCE DIMARTINO con Splash, COLLA ZIO con Non mi va, COMA_COSE con L’addio, ELODIE con Due, GIANLUCA GRIGNANI con Quando ti manca il fiato, gIANMARIA con Mostro, GIORGIA con Parole dette male, CUGINI DI CAMPAGNA con Lettera 22, LAZZA con Cenere, LDA con Se poi domani, LEO GASSMANN con Terzo cuore, LEVANTE con Vivo, MADAME con Il bene nel male, MARA SATTEI con Duemilaminuti, MARCO MENGONI con Due vite, MODÀ con Lasciami, MR. RAIN con Supereroi, OLLY con Polvere, PAOLA & CHIARA con Furore, ROSA CHEMICAL con Made in Italy, SETHU con Cause perse, SHARI con Egoista, TANANAI con Tango, ULTIMO con Alba e WILL con Stupido.

I duetti e le cover della quarta serata

Venerdì 10 febbraio 2023 sarà la serata delle cover e dei duetti: Anna Oxa con iLjard Shaba cantano Un’emozione da poco (di Anna Oxa, 1978), Ariete con Sangiovanni cantano Centro di gravità permanente (di Franco Battiato, 1981), Articolo 31 con Fedez fanno un Medley degli Articolo 31, Colapesce Dimartino con Carla Bruni cantano Azzurro (di Adriano Celentano, 1968), Colla Zio con Ditonellapiaga cantano Salirò (di Daniele Silvestri, 2002), Coma_Cose con i Baustelle cantano Sarà perché ti amo (dei Ricchi e Poveri, 1981), Elodie con Big Mama cantano American woman (dei Guess Who, 1970), Gianluca Grignani con Arisa cantano Destinazione paradiso (di Gianluca Grignani, 1995), Gianmaria con Manuel Agnelli cantano Quello che non c’è (degli Afterhours, 2002), Giorgia con Elisa cantano Luce (tramonti a nord est) e Di sole e d’azzurro (di Elisa, 2001 e Giorgia, 2001), I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi cantano La forza della vita e Anima mia (di Paolo Vallesi, 1992 e I Cugini di Campagna, 1973), Lazza con Emma e Laura Marzadori cantano La fine (di Nesli, 2009), LDA con Alex Britti cantano Oggi sono io (di Alex Britti, 1999), Leo Gassman con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo fanno un Medley di Edoardo Bennato, Levante con Renzo Rubino cantano Vivere (di Vasco Rossi, 1993), Madame con Izi cantano Via del campo (di Fabrizio De Andrè, 1967), Mara Sattei con Noemi cantano L’amour toujours (I’ll Fly with You) (di Gigi D’Agostino, 1999), Marco Mengoni con The Kingdom Choir cantano Let it be (dei Beatles, 1970), Modà con Le Vibrazioni cantano Vieni da me (Le Vibrazioni, 2003), Mr. Rain con Fasma cantano Qualcosa di grande (dei Lunapop, 2000), Olly con Lorella Cuccarini cantano La notte vola (di Lorella Cuccarini, 1989), Paola e Chiara con Merk & Kremont fanno un Medley di Paola e Chiara, Rosa Chemical con Rose Villain cantano America (di Gianna Nannini, 1979), Sethu con i Bnkr44 cantano Charlie fa surf (dei Baustelle, 2008), Shari con Salmo fanno un Medley di Zucchero, Tananai con Don Joe e Biagio Antonacci cantano Vorrei cantare come Biagio (di Simone Cristicchi, 2005), Ultimo con Eros Ramazzotti fanno un Medley di Eros Ramazzotti, Will con Michele Zarrillo cantano Cinque giorni (di Michele Zarrillo, 1994).

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2023

Ecco tutti gli ospiti del 73° Festival della Canzone Italiana: Salmo, Mahmood, Blanco, Pooh, Elena Sofia Ricci, Gemelli di Guidonia, Piero Pelù, Al Bano, Massimo Ranieri, Black Eyed Peas, Angelo Duro, Nek, Francesco Renga, Fedez, Guè, Måneskin, Peppino di Capri, Annalisa, Volodymyr Zelens’kyj, Achille Lauro, Depeche Mode.

Le giurie e le modalità di voto

Le giurie saranno tre: il pubblico con il televoto, la demoscopica e la giuria della Sala Stampa, TV, Radio e Web. Qui per saperne di più.

Tutti i premi di Sanremo 2023

Al vincitore del 73º Festival di Sanremo andrà il Leone di Sanremo, ambito e prestigioso riconoscimento della musica leggera. Insieme al primo classificato saranno premiati anche il secondo e il terzo. Altri premi sono: Il Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, il Premio “Giancarlo Bigazzi” alla miglior composizione musicale, il Premio “Enzo Jannacci” alla migliore interpretazione e il Premio alla carriera “Città di Sanremo”.

Eurovision Song Contest 2023

Il vincitore della 73a edizione del Festival della Canzone Italiana rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool.

Il nostro sondaggio

Quelli che seguono sono i favoriti di Sanremo secondo il nostro sondaggio, al quale è possibile partecipare fino alle ore 23 dell’11 febbraio 2023, poco prima che venga decretato il vincitore ufficiale della settantatreesima. (La redazione)

PARTECIPA AL NOSTRO SONDAGGIO ANONIMO (BASTA UN CLICK)

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

CHI VINCERÀ IL FESTIVAL DI SANREMO 2023? ANNA OXA. Sali (Canto dell’anima)

ARIETE. Mare di guai

ARTICOLO 31. Un bel viaggio

COLAPESCE DIMARTINO. Splash

COLLA ZIO. Non mi va

COMA_COSE. L’addio

ELODIE. Due

GIANLUCA GRIGNANI. Quando ti manca il fiato

gIANMARIA. Mostro

GIORGIA. Parole dette male

CUGINI DI CAMPAGNA. Lettera 22

LAZZA. Cenere

LDA. Se poi domani

LEO GASSMANN. Terzo cuore

LEVANTE. Vivo

MADAME. Il bene nel male

MARA SATTEI. Duemilaminuti

MARCO MENGONI. Due vite

MODÀ. Lasciami

MR. RAIN. Supereroi

OLLY. Polvere

PAOLA & CHIARA. Furore

ROSA CHEMICAL. Made in Italy

SETHU. Cause perse

SHARI. Egoista

TANANAI. Tango

ULTIMO. Alba

WILL. Stupido 2967 Voti · 2967 Votanti VotaRisultati

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 1 Media: 5 ]