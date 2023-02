Il rapper Wesley Joseph pubblica un nuovo album dal titolo «Glow»

2 Minuti

Wesley Joseph è un giovane songwriter, produttore e filmmaker inglese di stanza a Londra e Glow è il titolo del suo nuovo album in uscita il 17 febbraio 2023.

Per il poliedrico Wesley Joseph, scrivere una canzone è come girare un film: pensa in termini di scene e colori, illuminando l’atmosfera giusta, disegnando il giusto arco emotivo. La musica e il cinema sono i due grandi amori di Joseph. Il cinema è arrivato prima: ha iniziato a girare i suoi video 12 anni per intrattenere se stesso e i suoi amici cresciuti in una piccola città del Regno Unito. “Non stava succedendo molto – ricorda l’artista – e ho sempre avuto l’idea che fare tutto da solo fosse l’unico modo di realizzare le cose.”

Quando si è trasferito a Londra per studiare cinema, ha scoperto la musica e la libertà che porta, inserendosi nella nuova scene inglese insieme ad artisti del calibro A.K. Paul, Dave Okumu, Joy Orbison, Leon Vynehall, Lexxx, Loyle Carner e la sua amica d’infanzia Jorja Smith. Il risultato è stato il primo singolo Ghostin e l’acclamato debutto del 2021 Ultramarine.

Wesley si muove tra avant-R&B e soulful future-pop, tra ballate psichedeliche e hip-hop e il nuovo Glow è la conferma del suo talento. Gli otto brani del nuovo lavoro parlano di amore, perdita, ansia e gioia per il raggiungimento della maggiore età in un momento di cambiamento senza precedenti. Wesley mette in mostra le sue qualità attraverso la scrittura di canzoni, l’esecuzione e la produzione, per non parlare delle sue transizioni da canto a rap. Wesley Joseph ha girato anche i video dei singoli estratti dal nuovo album.

Di solito è un’iperbole definire “visionario” un artista giovane e nuovo come Wesley Joseph, ma è innegabile che abbia una visione che trascende le vecchie idee di genere musicale. Glow è una delle esperienze più profonde e soddisfacenti dell’anno e Wesley Joseph ha appena iniziato la sua carriera.

Il talentuoso artista r&b e hip-hop britannico è presente anche sul nuovo album del suo amico e star della scena hip hop inglese Loyle Carne. (La redazione)

