Intervista al duo Digiovanni

Onestamente non lo sappiamo. Siamo molto contenti (e anche un po’ sorpresi) di aver potuto fare un tour italiano nel 2022, il nostro “Rodaggio Tour”, ancora prima dell’uscita del disco. E altre date stanno arrivando in questo inizio 2023. Come ti dicevo, noi pensiamo a suonare, il più possibile, ovunque. Ne siamo veramente avidi. Posti grandi, posti piccoli, conosciuti, sconosciuti… non importa. In passato, abbiamo avuto la fortuna di suonare in molti posti, bellissimi, in Italia, fuori, oltre oceano. Abbiamo soddisfatto questo tipo di smania, la corsa al posto sempre più grande. Adesso siamo concentrati sul trovare gli spazi giusti, spazi d’autore che ci consentano di raggiungere un pubblico che si senta accolto nei nostri testi, che possa trovarci soddisfazione e benessere. Siamo molto contenti che alla fine dei nostri concerti incontriamo sempre persone molto coinvolte e i locali, i posti, che ci chiedono subito di tornare nel giro di qualche mese. Questi sono ottimi riscontri che ci fanno molto bene. Non sappiamo di preciso gli altri come si muovono.