Sanremo 2023. Le giurie, le modalità di voto e i premi

Il 7 febbraio 2023 prenderà il via dal Teatro di Ariston di Sanremo la 73a edizione del Festival della Canzone Italiana.

Dopo aver visto chi sono i 28 artisti in gara che si contenderanno la vittoria durante le cinque serate, andiamo a vedere come sono formate le giurie, quali sono le modalità di voto e i premi che saranno consegnati secondo quanto stabilito dal regolamento.

Le giurie di Sanremo 2023

Il pubblico, attraverso il televoto

Il pubblico, da telefonia fissa o mobile, potrà votare secondo le indicazioni date dall’organizzazione del festival.

Giuria della Sala Stampa, TV, Radio e Web

La suddetta giuria è composta da 150 rappresentanti dei media accreditati al Festival.

Demoscopica

La giuria demoscopica è formata da 300 componenti selezionati.

Le modalità di voto

Prima serata

Nella prima serata del festival voterà la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, divisa per l’occasione in 3 componenti di voto, ognuna delle quali esprimerà il proprio voto in maniera indipendente e con un peso pari a 1/3. Il risultato complessivo determinerà una classifica delle 14 canzoni eseguite dagli artisti durante la serata.

Seconda serata

Nella seconda serata di Sanremo 2023 voterà la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, divisa sempre in 3 componenti di voto, ognuna delle quali esprimerà il proprio voto in maniera indipendente e con un peso pari a 1/3. Il risultato complessivo determinerà una classifica delle 14 canzoni eseguite dagli artisti durante la serata.

Al termine della seconda serata verrà stilata una classifica generale congiunta di tutte le 28 canzoni in competizione, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della prima serata (le prime 14) e di quelle ottenute nel corso della seconda serata (le seconde 14).

Terza serata

Nella terza serata voteranno invece il pubblico attraverso il Televoto e la Demoscopica entrambe le giurie con un peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni della serata. La media delle percentuali di voto complessive ottenute dalle canzoni eseguite nella terza serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 28 canzoni in gara.

Quarta serata

Nella quarta serata del festival voteranno tutte le giurie: la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, ovvero senza la divisioni nelle tre suddette componenti (con peso del 33%); il pubblico attraverso il Televoto (con peso del 34%); la Demoscopica (con peso del 33%).

In questa serata verranno votate le interpretazioni delle cover eseguite dai 28 artisti in gara. La media delle percentuali complessive di voto ottenute dalle esibizioni degli artisti nella quarta serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 28 canzoni in gara.

Nel corso della quarta serata del festival la RAI avrà la facoltà di premiare l’interpretazione della cover più votata.

Quinta serata

Nella quinta serata voterà il pubblico attraverso il Televoto. All’esito di questa votazione, verrà stilata una nuova classifica generale delle canzoni, determinata dalla media tra le percentuali di voto della serata con quelle ottenute nelle serate precedenti.

Le prime 5 canzoni classificate saranno sottoposte a nuova votazione partendo tutte da zero. A quest’ultima votazione parteciperanno le seguenti giurie: la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta (con peso del 33%); il pubblico attraverso Televoto (con peso del 34%); la Demoscopica (con peso del 33%).

I premi di Sanremo 2023

Primo premio (Leone di Sanremo)

La prima delle cinque canzoni classificate, durante la quinta e ultima serata del festival, sarà proclamata vincitrice di Sanremo 2023. L’artista vincitore del 73° Festival della Canzone Italiana parteciperà, , in rappresentanza dell’Italia, all’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

Premio al Miglior Testo

Premio alla Migliore Composizione Musicale

Premio della Critica

Cover più votata

Altri premi speciali e accessori potranno essere assegnati anche da enti e organizzazioni varie.

Quando si terrà il Festival

Il Festival di Sanremo 2023 si terrà da martedì 7 a sabato 11 febbraio in prima serata su Rai Uno. (La redazione)

