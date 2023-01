«Appuntamento al Lungomare» è il nuovo singolo di Napoleone

1 Minuto

174 Parole

Non c’è bisogno infatti di nascondere il talento dietro uno pseudonimo per Davide Napoleone, artista che si è posto all’attenzione del pubblico grazie a una scrittura che vive nell’intercapedine tra la scena pop e l’eco della tradizione del funk partenopeo, tra incisi in dialetto e il groove nostalgico di un’anima migrante.

Appuntamento al Lungomare è il nuovo singolo del cantautore partenopeo, una nostalgica ballata funk scritta e prodotta con la complicità di Giordano Colombo.

Protagonista assoluto sempre il mare, metafora di un legame indissolubile con le proprie radici e autenticità qui scenario di un amore non corrisposto, teatro all’aperto per una preghiera soul per incontri mancati e aspettative tradite.

Un’ amara malinconia per la nostalgia di qualcosa che sarebbe potuto essere ma è andato alla deriva, il rovescio della medaglia di quell’amore per la propria terra già cantato nelle parole solari di Anna è tornata e Lacrime a Mare.

Appuntamento al Lungomare di Napoleone vede la collaborazione di Guè. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]