Sanremo 2023, modificato il regolamento. In finale saranno 5 le canzoni da rivotare e non più 3

In data 16 gennaio 2023 è stata apportata un’importante modifica al regolamento del Festival di Sanremo 2023.

La modifica è relativa alla serata finale di sabato 11 febbraio 2023 quando Amadeus dovrà annunciare le canzoni da rivotare con la posizione più alta in classifica che quest’anno saranno cinque e non più tre.

Durante la quinta ed ultima serata di Sanremo 2023, al termine delle esibizioni dei 28 artisti in gara verranno riproposte e votate nuovamente le prime 5 canzoni/artisti della classifica determinatasi all’esito delle relative votazioni, e non più solo 3. All’esito della nuova votazione, la canzone/artista più votata sarà proclamata vincitrice di Sanremo 2023. Potranno essere proclamate anche le canzoni classificatesi seconda, terza, quarta e quinta.

Dunque, al termine della quinta e ultima serata, saranno cinque e non più tre le canzoni finaliste che si contenderanno la vittoria della 73a edizione del Festival della Canzone Italiana. (La redazione)

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

