Tropical Fuck Storm, un album di cover per la band australiana

Submersive Behaviour è il nuovo album degli australiani Tropical Fuck Storm in uscita il 3 febbraio 2023 per Joyful Noise.

Submersive Behaviour è un viaggio tra le influenze del sound che ha formato il gusto e lo stile dei Tropical Fuck Storm, un album di cover allucinato con selezioni musicali mai scontate.

Nei 36 minuti e 5 brani la band art-punk australiana ha rielaborato, espanso e reso propri brani di Jimi Hendrix, Middle Aged in the Middle East in the Middle Ages, Men Men Menstruation, Compliments to the Chef e The Stooges.

Si tratta del quarto album pubblicato dalla band di Melbourne composta dagli ex Drones, Gareth Liddiard e Fiona Kitschin, insieme a Lauren Hammel e Erica Dunn, in questo caso coadiuvati dagli storici amici e collaboratori Dan Kelly e Aaron Cupples. (La redazione)

