Bruce Springsteen and The E Street Band, il tour mondiale

Ha avuto inizio mercoledì 1 febbraio 2023, dall’Amelie Arena di Tampa in Florida, il tour mondiale di Bruce Springsteen and The E Street Band.

Si tratta di uno show che ha fatto scatenare i fan, grazie a una scaletta di 28 brani, che ha spaziato dalle super hit come Dancing In The Dark e Tenth Avenue Freeze-Out, passando per le canzoni contenute nell’ultimo album in studio, Letter To You e Only The Strong Survive.

Il concerto ha segnato il ritorno dal vivo insieme di Bruce Springsteen and The E Street Band a 6 anni di distanza dalla conclusione, nel 2017, del loro The River Tour.

Bruce Springsteen, Live in Tampa, 2023 (ph. Rob DeMartin)

Bruce Springsteen e la E Street Band si esibiranno anche in Italia in tre date live già sold out: giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Le tre date vedranno la presenza di special guest d’eccezione: a Ferrara Sam Fender e Fantastic Negrito, a Roma Sam Fender e The White Buffalo e a Monza Tash Sultana e The Teskey Brothers. (La redazione)

