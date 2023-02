Double Syd, duo psychedelic rock, con il nuovo singolo «On my Paper»

2 Minuti

I Double Syd sono un duo rock psichedelico composto da Adelmo Ravaglia (voce, chitarra ed organi) e da Enrico Liverani (voce, chitarre, basso e batteria) dedito all’approfondimento sonoro della magia dell’infanzia e delle esperienze irreali e oniriche.

On my Paper è il loro secondo singolo che anticipa l’album d’esordio My Lonely Sun, in uscita il prossimo 14 aprile 2023 per Urtovox.

Si tratta di un brano chiaramente ispirato alla corrente brit-pop, immerso in un’atmosfera immaginifica e a tratti malinconica.

On my Paper è un invito a elevare il proprio lato creativo, ludico e giocoso a guida, mentre la carta funge da metafora del tempo passato leggendo e dimenticando. La melodia obliquamente british della strofa conduce ad un ritornello sognante contrappuntato dai fiati; un assolo di chitarra tipicamente anni’90 suggella la conclusione del brano.



Le referenze e le passioni dei Double Syd sono quelle generaliste per i Beatles e Pink Floyd del periodo barrettiano per arrivare a parallelismi con artisti quali Beta Band e Auters, a cui si aggiunge l’amore per il brit pop anni 90 nelle sue icone di riferimento (Oasis e Blur).

Amici fin dai tempi delle elementari, i Double Syd hanno negli anni creato, suonato e registrato una serie di brani ispirati tanto alla Psichedelia degli anni’60 quanto al Brit-pop e alla musica alternativa degli anni’90.

My lonely sun è il loro album di debutto, composto da 11 tracce cantate in inglese e introdotto dai singoli My sun e il nuovo On my paper. Buon ascolto. (La redazione)

