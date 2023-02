Premio Lunezia per Sanremo 2023 ai Coma_Cose

Come tradizione, a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, il Premio Lunezia esprime le indicazioni sui testi dei big in gara.

Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 28 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, rende nota la scelta.

«“L’addio” è un testo dai delicati intenti, con raffinati passi lirici e un messaggio semplice e commovente. Ma ‘L’addio’ è anche una canzone dall’attesa energia musical-letteraria. ‘L’addio’ nel suo concetto inverso, un impegno laico, per non farlo mai valere. ‘L’addio’ come gesto salvifico, per ritrovarsi nonostante tutto».

La XXVIII edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna) si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2023 in varie tappe nazionali. (La redazione)

