Levante, da Sanremo all’Arena di Verona

Cantautrice, performer, icona di stile autentica e versatile, quattro album di successo per pubblico e critica, tre libri bestseller, live espressione di potenza ed energia, Levante torna al Festival di Sanremo con il brano Vivo, primo inedito del nuovo album Opera Futura in uscita il 17 febbraio 2023.

Durante la serata delle cover di venerdì 10 febbraio 2023, a Sanremo, si esibirà in Vivere, il brano di culto di Vasco Rossi che uscì 30 fa (il 15 febbraio 1983) e sarà accompagnata al piano da Renzo Rubino.

Ma le novità non terminano qui: il 27 settembre 2023 si esibirà per la prima volta all’Arena di Verona, nello scenario perfetto per rappresentare concettualmente e con l’ineguagliabile carica live di Levante, l’immaginario di Opera Futura, con i brani del nuovo album e le hit che hanno costellato la sua carriera.

Opera Futura contiene 10 brani che parlano di vita attraverso gli aspetti sensoriali, attraverso il corpo. (La redazione)

