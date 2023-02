Il ritorno degli Ulrika Spacek con «Compact Trauma»

Gli Ulrika Spacek sono una band unica, capace di riportare le coordinate del grande alternative rock verso i lidi romantici e motorici di Stereolab e Spiritualized.

L’esordio solista a nome Astreal K di Rhys Edwards, frontman degli Ulrika Spacek, è uscito lo scorso anno proprio per la label degli Stereolab, la Duophonic.

I londinesi Ulrika Spacek sono tornati con Compact Trauma, primo album in 5 anni e seguito dell’ottimo Modern English Decoration del 2017.

Le registrazioni di Compact Trauma, in uscita il 10 marzo 2023 per Tough Love, sono iniziate nel 2018, durante le session dell’EP Suggested Listening. (La redazione)

