Sanremo 2023, Ipsos seguirà le giurie del 73° Festival della Canzone Italiana

Secondo quanto dichiarato lo scorso 2 febbraio 2023 sul proprio sito, sarà la nota società di sondaggi Ipsos a seguire le giurie del Giuria Demoscopia e la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web.

Quest’anno Ipsos è stata incaricata dalla Rai di seguire la Giuria Demoscopica e la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Ipsos, 2 febbraio 2023

Vi ricordiamo che, da regolamento, parteciperanno al voto del Festival di Sanremo 2023 il pubblico, attraverso il televoto, la giuria della sala stampa, tv, radio e web (composta da 150 giornalisti) e la giuria demoscopica (composta da 300 utenti).

In attesa dell’inizio della settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana, che si terrà in prima serata TV su Rai Uno, da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023, è possibile partecipare al nostro sondaggio per scegliere chi è il vostro artista preferito dei 28 artisti partecipanti alla celebre kermesse canora. (La redazione)

CHI VINCERÀ IL FESTIVAL DI SANREMO 2023? ANNA OXA. Sali (Canto dell’anima)

ARIETE. Mare di guai

ARTICOLO 31. Un bel viaggio

COLAPESCE DIMARTINO. Splash

COLLA ZIO. Non mi va

COMA_COSE. L’addio

ELODIE. Due

GIANLUCA GRIGNANI. Quando ti manca il fiato

gIANMARIA. Mostro

GIORGIA. Parole dette male

CUGINI DI CAMPAGNA. Lettera 22

LAZZA. Cenere

LDA. Se poi domani

LEO GASSMANN. Terzo cuore

LEVANTE. Vivo

MADAME. Il bene nel male

MARA SATTEI. Duemilaminuti

MARCO MENGONI. Due vite

MODÀ. Lasciami

MR. RAIN. Supereroi

OLLY. Polvere

PAOLA & CHIARA. Furore

ROSA CHEMICAL. Made in Italy

SETHU. Cause perse

SHARI. Egoista

TANANAI. Tango

ULTIMO. Alba

WILL. Stupido

