Amadeus, i 2 dischi da isola deserta del direttore artistico di Sanremo 2023

Sono due, in particolare, i dischi da isola deserta per Amadeus, direttore artistico e conduttore del 73° Festival della Canzone Italiana.

Due album diametralmente opposti: The Dark Side of the Moon, il capolavoro prog dei Pink Floyd datato1973, e Saturday Night Fever del 1977, colonna sonora dell’omonimo e celebre film interpretato da John Travolta.

A dirlo è stato lo stesso Amadeus nel corso della conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023 di oggi, venerdì 10 febbraio 2023. (La redazione)