La Rappresentante di Lista firma un accordo editoriale con la Sony

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, in arte La Rappresentante di Lista, firmano un accordo editoriale con la Sony.

«Veronica e Dario sono due penne che hanno il dono di dare vita alle parole e di creare racconti con la loro musica. Cuciono con grazia e amore addosso a loro stessi ciascun brano quando scrivono per il loro progetto e con altrettanta generosità e cura quando lo fanno per altri artisti, come nel caso del brano “Lettera 22” e “Attraverso Te” di Marco Mengoni. Lavorare insieme sarà un viaggio bellissimo».

Reduci da un anno di successi prima con il singolo sanremese Ciao Ciao e poi con Diva, Dario e Veronica tornano a Sanremo, questa volta però in veste di autori firmando il brano de I Cugini di Campagna dal titolo Lettera 22.

Stasera, venerdì 10 febbraio 2023, la formazione di Palermo si esibirà in Piazza Colombo in collegamento durante il 73° Festival di Sanremo. (La redazione)

