Le cover e l’ordine di esibizione della quarta serata di Sanremo 2023

Venerdì 10 febbraio, quarta serata del Festival di Sanremo 2023 con tutti i 28 artisti in gara che portano sul palco dell’Ariston le proprie cover in compagnia di uno o più colleghi.

Ad affiancare la conduzione di Amadeus e Gianni Morandi c’è questa volta l’attrice Chiara Francini.

Questo è l’ordine di esibizione degli artisti in gara con le cover e i relativi duetti.

Ord Artisti Cover 1 Ariete con Sangiovanni Centro di gravità permanente (Franco Battiato – 1981) 2 Will con Michele Zarrillo Cinque giorni (Michele Zarrillo – 1994) 3 Elodie con BigMama American Woman (Lenny Kravitz – 1999) 4 Olly con Lorella Cuccarini La notte vola (Lorella Cuccarini – 1989) 5 Ultimo con Eros Ramazzotti Medley Eros Ramazzotti 6 Lazza con Emma Marrone e Laura Marzadori La fine (Nesli – 2009) 7 Tananai con Don Joe e Biagio Antonacci Vorrei cantare come Biagio (Simone Cristicchi – 2005) 8 Shari con Salmo Medley Zucchero 9 Gianluca Grignani con Arisa Destinazione Paradiso (Gianluca Grignani – 1995) 10 Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo Medley Edoardo Bennato 11 Articolo 31 con Fedez Medley Articolo 31 12 Giorgia con Elisa Luce (tramonti a nord est) (Elisa – 2001) / Di sole e d’azzurro (Giorgia – 2001) 13 Colapesce Dimartino con Carla Bruni Azzurro (Adriano Celentano – 1968) 14 I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi La forza della vita (Paolo Vallesi – 1992) / Anima mia (I Cugini di Campagna – 1973) 15 Marco Mengoni con The Kingdom Choir Let It Be (The Beatles – 1970) 16 Gianmaria con Manuel Agnelli Quello che non c’è (Afterhours – 2002) 17 Mr. Rain con Fasma Qualcosa di grande (Lùnapop – 2000) 18 Madame con Izi Via del Campo (Fabrizio De André – 1967) 19 Coma_Cose con Baustelle Sarà perché ti amo (Ricchi e Poveri – 1981) 20 Rosa Chemical con Rose Villain America (Gianna Nannini – 1979) 21 Modà con Le Vibrazioni Vieni da me (Le Vibrazioni – 2003) 22 Levante con Renzo Rubino Vivere (Vasco Rossi – 1993) 23 Anna Oxa con Iljard Shaba Un’emozione da poco (Anna Oxa – 1978) 24 Sethu con Bnkr44 Charlie fa surf (Baustelle – 2008) 25 LDA con Alex Britti Oggi sono io (Alex Britti – 1999) 26 Mara Sattei con Noemi L’amour toujours (I’ll Fly with You) (Gigi D’Agostino – 1999) 27 Paola e Chiara con Merk & Kremont Medley Paola e Chiara 28 Colla Zio con Ditonellapiaga Salirò (Daniele Silvestri – 2002)

La quarta serata del 73° Festival della Canzone Italiana è trasmesso come al solito in prima serata su Rai Uno, a partire dalle 20:40 circa, e in diretta streaming su Rai Play. (La redazione)