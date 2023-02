Il singolo che anticipa «Volume II», il secondo album dei romani Elle

1 Minuto

Gli Elle sono una band romana il cui background si è forgiato ascoltando gruppi e musicisti come Drake, Bon Iver, David Sylvian, Peter Gabriel, Tortoise, Blonde Red Head.

Una formazione che si immerge in una dimensione sonora assai intima ed elegante, come Night of us, singolo che anticipa il nuovo album Volume II, in uscita a marzo 2023 per la sempre attenta Urtovox.

Con questo secondo album, il trio composto da Miriam Fornari (voce e synth), Marco Calderano (batteria e synth) e Danilo Ramon Giannini (voce e synth) si propone di trasportare l’ascoltatore in un mondo immaginifico in cui suono, sogno e realtà diventano un tutt’uno. (La redazione)









