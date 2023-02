Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi per via di Rosa Chemical?

1 Minuto

È San Valentino e sui rispettivi social dei Ferragnez – ovvero Chiara Ferragni e Fedez – ancora nessuna traccia di loro insieme dopo il Festival di Sanremo 2023.

Proprio loro che fanno dei social network un mezzo per rendere pubblico ogni momento importante della vita.

Il dubbio è che dopo la vicenda del Festival di Sanremo 2023, che ha visto Rosa Chemical e Fedez baciarsi appassionatamente davanti alle telecamere (guarda il video), qualcosa tra la coppia più social d’Italia sia successo.

Insomma, in attesa che Ferragni e Fedex pubblichino una loro foto insieme nella giornata in cui si celebra l’amore, c’è chi dice che la coppia sia in crisi. Sarà vero? (La redazione)

