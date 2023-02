The Voice Senior 2023, le schede dei finalisti

6 Minuti

1235 Parole

La finale della terza edizione di The Voice Senior si avvicina, con le squadre dei quattro coach al completo pronti a sfidarsi, a suon di canzoni, venerdì 3 marzo 2023, in prima serata su Rai Uno.

Questa volta a scegliere sarà il pubblico da casa attraverso il televoto.

Andiamo dunque a vedere nello specifico le schede dei 12 finalisti e il video delle esibizioni con cui sono andati in finale.

Team Clementino

MARIA TERESA REALE

Maria Teresa Reale, 61 anni, ha un passato da cantante. Insieme al suo amico e compagno di avventure ha fatto il giro di moltissimi palchi sparsi per il mondo. Dopo la sua improvvisa scomparsa però ha deciso di mettere a riposo la sua voce per dedicarsi all’insegnamento. The Voice Senior è riuscito a farle tornare la voglia di cantare davanti al pubblico dove decide di portare una cover di “Locked out of heaven” di Bruno Mars, facendo girare tutti e quattro i coach. Conquista la finale con “Oggi sono io” di Alex Britti.

MINNIE MINOPRIO

Minnie Minoprio, 80 anni, nata in Inghilterra. Lelio Luttazzi e Walter Chiari rimasero colpiti dalla sua bravura di ballerina e cantante. Da questo momento Minnie inizia la sua carriera, diventando celebre per la parodia di una bambolina che stuzzicava Fred Bongusto, diventando un’icona della Rai. Innamoratissima di suo marito e della vita, Minnie arriva a The Voice Senior perché non può stare lontana dal palco per troppo tempo. Si presenta cantando “Careless Whisper” di George Michael e conquista la finale con “Somewhere over the Rainbow” di Judy Garland.

ALEX SURE

Alex Sure ci tiene a precisarlo, lui è del segno del cancro! La passione per la musica lo porta prima a suonare la chitarra, per poi dedicarsi al canto. Dal Veneto il nostro Senior più eccentrico sale sul palco di The Voice con una spiazzante cover di “You shook me all night long” degli AC/DC. Conquista la finale con “Nutbush City Lights” di Tina Turner.

Team Ricchi e Poveri

MARIO AIUDI

Mario Aiudi dopo aver vissuto per 50 anni in Inghilterra è tornato a vivere a Pesaro. Da giovane insieme al suo gruppo musicale ha girato il mondo, e ora si presenta sul palco di The Voice Senior con la cover di “The Lady Is a Tramp” di Frank Sinatra. Arriva in finale cantando “Quando, quando, quando” di Tony Renis.

EMILIO PAOLO PILUSO

Paolo Emilio Piluso è un ingegnere innamorato della musica. Da piccolo non è stato sostenuto dalla sua famiglia per seguire il sogno delle note musicali, ma grazie a The Voice Senior può esibirsi su un incredibile palco. Si è presentato con la cover di “Bella d’estate” di Mango e ha conquistato la finale con “Io per lei” di Pino Daniele.

STEFANO BORGIA

Il nome di Stefano Borgia lo potete leggere in molti testi di artisti famosi. Infatti, è autore di La mamme di Toto Cutugno e molte altre canzoni di Mina e degli stessi Ricchi e Poveri. A The Voice Senior canta proprio una canzone scritta di suo pugno: “Portati via” di Mina e regala al pubblico una bella emozione. Va però in finale con “La leva calcistica del ’68” di Francesco De Gregori.

Team Gigi D’Alessio

LISA MAGGIO

Lisa Maggio, 61 anni, arriva dalla provincia di Milano. La vita per lei ha due grandi pilastri: la famiglia e la musica. Da quando ha avuto l’occasione di andare in Emilia-Romagna per entrare in un’orchestra il suo percorso è cambiato, conoscendo anche il suo amato marito tra le sale da ballo dove cantava. Sul palco di The Voice Senior porta prima “Quando ami una donna” di Fausto Leali e poi “Sei nell’anima” di Gianna Nannini, brano con il quale si guadagna la finale.

MARCO RANCATI

65 anni e non dimostrarli! Lo sapevate che Marco Rancati ha partecipato a Sanremo Giovani con il nome d’arte Daniel Danieli? A The Voice Senior invece stupisce tutti i coach facendo girare le quattro le poltrone con “Fai Rumore” di Diodato. Va in finale con “Pazza Idea” di Patty Pravo.

CLAUDIO MOROSI

Claudio ha 60 anni ed è di Fano. In chiesa ha incontrato un suo grande amore: l’organo. Per lui la musica è una vera e propria medicina che aiuta a vivere e migliora l’esistenza di ogni persona. Amico di Pavarotti, Claudio porta nel suo cuore il ricordo del grande tenore e sul palco di The Voice ci emoziona con “Senza una donna” di Zucchero. Raggiunge la finale invece con “You Can Leave your Hat On” di Joe Cocker.

Team Loredana Bertè

LISA MANOSPERTI

Lisa Manosperti insegna canto e jazz. La musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella sua vita ed è stata simbolo di forti emozioni. Sul palco di The Voice Senior incanta tutto lo studio con “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. In finale però ci va con “At Last” di Etta James.

AIDA COOPER

Libera da sempre, 73 anni, piacentina, Aida Cooper all’età di 18 anni ha preso in mano la sua vita e ha deciso di scappare da Piacenza a Milano. Conosce Mia Martini che considera l’incontro più importante della sua vita, diventando la sua corista. Dopo aver cantato vent’anni con Mimì, inizia a cantare con Loredana: Aida e Loredana si conoscono da 50 anni e sono legate da un’amicizia più longeva di un matrimonio. Si presenta alle Blind Auditions con “Non farti cadere le braccia” di Edoardo Bennato, ma va in finale con “The Best” di Tina Turner.

RONNIE JAMES

Ronnie Jones è un’icona della musica internazionale. 85 anni, nato a Springfield nel Massachusetts si è da sempre avvicinato alla musica Gospel e Spiritual. Il suo nome è una leggenda: molti l’hanno visto nel musical Hair e sono cresciuti con la sua musica. Sul palco di The Voice Senior porta “Superstition” di Stevie Wonder, conquistando però la finale con “Sexual Healing” di Marvin Gaye.

La finale in diretta TV e streaming

Come già detto, la finale di The Voice Senior andrà in onda, venerdì 3 marzo 2023, in prima serata su Rai 1. La diretta televisiva potrà essere vista anche in streaming.

qui la diretta tv streaming

Come si svolgerà la finale di The Voice Senior 2023

Nel corso della finale i 12 concorrenti si sfideranno l’uno contro l’altro, in una o più esibizioni canore, da soli e/o unitamente ai coach o agli ospiti del programma, secondo quanto stabilito dalla produzione. Al termine del primo giro di esibizioni, ci sarà il televoto che determinerà quali tra i dodici talenti resteranno in gara.

I primi 4 classificati per numero di televoti si esibiranno in una seconda prestazione canora, al termine delle quale, sempre il voto del pubblico determinerà il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2023 di The Voice Senior.

Cosa vincerà il primo classificato

Il vincitore o la vincitrice della terza edizione di The Voice Senior avrà la possibilità, secondo quanto stabilito dal regolamento del programma, di realizzare e pubblicare, a completo carico di Universal Music Italia, almeno una registrazione fonografica. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 2 Media: 5 ]