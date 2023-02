The Voice Senior 2023: ecco chi sono i 12 finalisti

2 Minuti

Si sono tenute ieri, 24 febbraio, in prima serata su Rai Uno, le semifinali di The Voice Senior 2023 con la conduzione di Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Ricchi e Poveri, Clementino e Gigi D’Alessio chiamati a scegliere i propri finalisti.

The Voice Senior 2023: i concorrenti in finale

Ecco chi sono i concorrenti che ciascun coach ha deciso di portare in finale venerdì 3 marzo 2023.

Gigi D’Alessio

Lisa Maggio

Marco Rancati

Claudio Morosi

Loredana Bertè

Lisa Manosperti

Aida Cooper

Ronnie Jones

Clementino

Maria Teresa Reale

Minnie Minoprio

Alex Sure

Ricchi e Poveri

Mario Aiudi

Emilio Paolo Piluso

Stefano Borgia

La finale di The Voice Senior 2023

La finale del contest TV andrà in onda venerdì 3 marzo 2023 in prima serata su Rai 1. Nel corso della finale i 12 concorrenti si sfideranno l’uno contro l’altro, in una o più esibizioni canore, da soli e/o unitamente ai coach o agli ospiti del programma, secondo quanto stabilito dalla produzione. Al termine del primo giro di esibizioni, ci sarà il televoto che determinerà quali tra i dodici talenti resteranno in gara. I primo 4 per numero di televoti si esibiranno in una seconda prestazione canora, al termine delle quale il voto del pubblico, determinerà il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2023 di The Voice Senior.

Il premio in palio

Secondo il regolamento del programma, il vincitore o la vincitrice si aggiudicherà come Premio la realizzazione e la pubblicazione, a completo carico di Universal Music Italia, di almeno una registrazione fonografica. (La redazione)

