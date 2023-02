5 Minuti

Abbiamo scelto per voi 7 artisti che potrebbero sorprendenti. Sono Tutti Fenomeni, Cmqmartina, Mezerg, Meg, Nu Genea, Christian Kuria e Aron.

Li puoi ascoltare tutti su Spotify e, inoltre, puoi scoprire tutte le date dei loro concerti. (La redazione)

TUTTI FENOMENI

Tutti Fenomeni (press photo)

Unico. Inclassificabile. Imprevedibile. L’enfant prodige della nuova musica italiana è pronto a tornare a suonare dal vivo. Antidoto alla morte è il tanto atteso tour nei club di Tutti Fenomeni, un tour a lungo rimandato a causa della pandemia che sarà finalmente l’occasione per ascoltare live le canzoni dei suoi due album Merce Funebre e Privilegio Raro, insieme a tante altre sorprese.

CMQMARTINA

Cmqmartina (press photo)

La regina della nu dance italiana è pronta a tornare di nuovo sul palco. Dopo il successo del lungo Cool Tour che l’ha portata a esibirsi prima nei migliori festival estivi della penisola e poi nei club, l’avventura dal vivo di Cmqmartina continua e porterà sui palchi italiani anche Mi ami davvero?, il suo nuovo singolo.

cmqmartina

Urban Live Music Club , Perugia, Italy

cmqmartina

Lumière Pisa , Pisa, Italy

Tamati

BASE Milano , Milan, Italy

cmqmartina

Mercati Generali , Catania, Italy See all concerts

MEZERG

Mezerg (press photo)

Il progetto Mezerg inizia nel 2017 con l’obiettivo di unire il pianoforte classico a sonorità di musica elettronica e techno. Nasce così Mezerg PianoBoomBoom, una one-man band EDM in cui trovano spazio le sue innumerevoli doti musicali e strumenti come il theremin, con cui crea le fondamenta della sua musica: mani e piedi sono collegati agli strumenti in una continua sovrapposizione tra corpo e suono. In un contesto di perenne sperimentazione il suo estro creativo non si ferma qui, Mezerg è infatti l’inventore del Watermelon Piano, una tastiera perfettamente funzionante composta da fette di anguria, melone e kiwi collegate ad un controller midi.

Mezerg

Le Transbordeur , Villeurbanne, France

Mezerg

La Laiterie , Strasbourg, France

Mezerg

Les Docks , Lausanne, Switzerland

Mezerg

Fabrique , Milan, Italy

Mezerg

Halle, Backstage , Munich, Germany

Mezerg

Roxy , Prague, Czech Republic

Mezerg

Akvárium Klub , Budapest, Hungary

Mezerg

Werkstätten- & Kulturhaus (WUK) , Vienna, Austria

Mezerg

Festsaal Kreuzberg , Berlin, Germany

Mezerg

Fabrik , Hamburg, Germany See all concerts

MEG

MEG (press photo)

Durante il tour Meg – oltre a riproporre in veste nuova alcuni brani che hanno caratterizzato inconfondibilmente la sua carriera – presenterà al pubblico Vesuvia, da lei stessa prodotto insieme alle collaborazioni di Frenetik, Orang3, Fugazza, Suorcristona, Tommaso Colliva e David Chalmin e che contiene i featuring di Elisa, Emma, Altea, Alice, Sano e Specchiopaura del collettivo napoletano Thru Collected, del nuovo talento hard neomelodic NZIRIA e della pianista francese di fama mondiale Katia Labèque.

NU GENEA

Nu Genea (press photo)

A quattro anni da Nuova Napoli, i Nu Genea sono tornati con Bar Mediterraneo, un nuovo album e un nuovo viaggio, che proietta ancora più lontano i suoni del duo composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Il Bar Mediterraneo dei Nu Genea è l’idea di uno spazio comune, dove le persone si incontrano e si fondono. Un luogo con le porte sempre aperte ai viandanti e alle loro vite, sempre esposte ai capricci della sorte. Lo si prova ascoltando la moltitudine di suoni che caratterizzano i brani: strati di strumenti acustici, voci e sintetizzatori che si uniscono in una miscela unica di timbri. Aprendo alle voci di tanti popoli diversi, separati dalle lingue ma uniti dal mare e dalla musica, la Napoli dei Nu Genea si fa vero luogo d’incontro. Bar Mediterraneo è il luogo nel quale le persone tornano di continuo per trasformare la curiosità in partecipazione, la tradizione in condivisione, lo sconosciuto in familiare. Quando i viandanti attraversano le sue porte e mettono in comune con gli altri i propri tesori di parole ed emozioni, smettono di essere estranei. Prendono parte a un’esperienza comune, nella quale arricchiscono sé stessi e gli altri guidando viaggi musicali inattesi.

CHRISTIAN KURIA

Christian Kuria (press photo)

Christian Kuria è un nome già affermato nel panorama internazionale: la sua musica è stata ascoltata oltre 100 milioni di volte dai fan di tutto il mondo. La carriera del giovane cantautore e produttore di San Francisco inizia alla fine del 2019, debuttando negli Stati Uniti come supporto per i concerti di Caut Clay, acclamato scrittore, produttore e cantante. Dopo il tour Christian ha pubblicato il suo debut album Borderline, a cui segue una nuova fortunata serie di spettacoli internazionali e la pubblicazione di singoli di successo come Toroka e 23rd Street, che hanno diversi riconoscimenti da Grown-ish, MTV, Apple Music, OkayAfrica e Amazon Music. A novembre 2022 è uscito il secondo album di Christian dal titolo Suspension of Disbelief.

ARON

Aron (press photo)

Aron, al secolo Arón Piper, è un attore e cantante nato nel 1997 a Berlino naturalizzato spagnolo. Aron debutta nella musica nel 2020 con il singolo Sigo, a cui partecipano il rapper Moonkey e il produttore Mygal. Nello stesso anno seguono numerosi singoli di successo quali Mal, Todo, Friends e Diamantes e nel 2021 arriva l’attesissimo EP di debutto dal titolo Nieve, che lo consacra definitivamente come musicista. Da quel momento Aron non si è più fermato collaborando con artisti come Polimá Westcoast, Jottapê e Kevinho, Jesse Baez e molti altri, rendendo chiara la sua intenzione di diventare una delle figure musicali più importanti della nostra generazione.

Aron

Factory Manchester , Manchester, UK

Aron

Centre for Contemporary Arts (CCA) , Glasgow, UK

Aron

Headrow House , Leeds, UK

Aron

O2 Academy Oxford , Oxford, UK

Aron

O2 Institute Birmingham , Birmingham, UK

Aron

The Lanes , Bristol, UK

Aron

O2 Academy Islington , London, UK

Aron

Botanique - Orangerie , Brussels, Belgium

Aron

Zoom , Frankfurt, Germany

Aron

Hole 44 , Berlin, Germany See all concerts

