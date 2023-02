Lol. Chi ride è fuori, pronta la terza edizione. Ecco il trailer e il cast

Dopo lo speciale di Natale 2022, sta per tornare la terza edizione di Lol. Chi ride è fuori, show comico visibile sempre su Prime Video, servizio di video on demand di Amazon.

A sfidarsi saranno 10 personaggi comici della televisione italiana:

A condurre l’edizione 2023 di Lol. Chi ride è fuori e a verificare che i concorrenti non ridano ci sarà sempre Fedez che questa volta, nella control room, sarà affiancato da Frank Matano.

In questa nuova serie ci sarà anche il vincitore della passata edizione, Maccio Capatonda, che avrà il ruolo di “disturbatore ufficiale” dello spettacolo comico con il compito, ovviamente, di indurre alla risata i partecipanti alla gara.

La nuova stagione di Lol. Chi ride è fuori andrà in onda su Prime Video a partire dal 9 marzo 2023. Potranno vederlo gratuitamente tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

Cosa fare per vedere Lol. Chi ride è fuori

Tra i dieci concorrenti vincerà chi riderà per ultimo. E l’ultimo rimasto avrà come premio 100.000 euro da devolvere a favore di un ente benefico a sua scelta. Di seguito il trailer di Lol. Chi ride è fuori 3. (La redazione)

