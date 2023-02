Spotify Italia, Ddoje mane di Lentini e Raiz scala 90 posizioni

Ddoje mane di Stefano Lentini e Raiz è tra le più grandi soprese di questa settimana, la nona del 2023, secondo la classifica dei singoli di Spotify Italia.

Ddoje mane, inserito nella colonna sonora originale della serie televisiva “Mare Fuori”, guadagna ben 90 posizioni posizionandosi in questa settimana al numero 102 della Top Songs Italy di Spotify. (La redazione)

