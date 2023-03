Muore l’attore Tom Sizemore

Noto soprattutto per aver interpretato film come Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg e Assassini nati di Oliver Stone, l’attore statunitense Tom Sizemore è morto il 3 marzo 2023 all’età di 61 anni.

Sizemore – nato nel 1961 a Detroit, Michigan – era stato ricoverato il 18 febbraio 2023 in un ospedale di Los Angeles a causa di un aneurisma cerebrale. (La redazione)

