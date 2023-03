Ignore Grief è il nuovo album degli Xiu Xiu

Ignore Grief è il titolo del nuovo album degli Xiu Xiu, formazione rock sperimentale statunitense che attualmente è composta dagli storici membri Jamie Stewart e Angela Seo con l’aggiunta di David Kendrick, amico e collaboratore della band.

Pubblicato venerdì 3 marzo 2023 da Polyvinyl, Ignore Grief è in streaming via bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

