L’omaggio di Caravaggio al grande Alan Sorrenti. Ascolta «€urospin (Figli delle stelle)»

Andrea Gregori, alias Caravaggio, torna con un nuovo singolo dal titolo €urospin (Figli delle stelle), trascinante singolo pop che omaggia il grande Alan Sorrenti.

Un brano che prende in prestito lo strepitoso refrain della celebre Figli delle stelle del 1977 e che vede anche la partecipazione di Brando Mennella. Buon ascolto. (La redazione)

