Key Glock omaggia Young Dolph con l’album «Glockoma 2»

Glockoma 2 è il nuovo album per il rapper statunitense di Key Glock. Si tratta di 15 tracce di puro hip-hop made in Memphis che omaggiano Young Dolph, l’amico recentemente scomparso, fonte d’ispirazione per Key Glock e per un’intera generazione di nuovi rapper cresciuti nel Tennesse.

Key Glock con il nuovo album ha alzato il livello del suo songwriting e della produzione, ispirandosi al suo eterno amico Young Dolph per affinare rime e metafore, pur mantenendo intatto il suo particolarissimo stile.

Dirt, primo è potentissima opening track del ritorno di Key Glock, si muove su una base strumentale e un campione soul vintage di gran gusto.

Glockoma 2, uscito per Paper Route e Empire il 24 febbraio 2023, è il personale tributo del rapper statunitense al suo mentore Young Dolph, scomparso nel novembre del 2021. (La redazione)

