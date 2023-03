Maria Teresa Reale vince The Voice Senior 2023

È la cantante di Sora Maria Teresa Reale del Team Clementino a vincere l’edizione 2023 di The Voice Senior.

Dopo aver cantato Un’emozione da poco di Anna Oxa, nella finalissima a quattro Maria Teresa ha eseguito il brano di Alex Britti, Oggi sono io, con il quale aveva già conquistato Clementino la scorsa puntata.

A decretare la vittoria della musicista è stato il pubblico attraverso il televoto. (La redazione)

