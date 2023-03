Kevin Morby pubblica la colonna sonora «Music from Montana Story»

1 Minuto

104 Parole

Montana Story è un film drammatico americano del 2021 scritto e diretto da Scott McGehee e David Siegel con le musiche scritte dal cantautore Kevin Morby.

Il 25 gennaio 2023 è uscito per Dead Oceans la colonna sonora del film dal titolo Music from Montana Story, disponibile in streaming su Bandcamp.

Nel pubblicare il disco, Kevin Morby annuncia anche il suo tour internazionale. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]