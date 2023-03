Miley Cyrus: su Disney+ lo speciale del nuovo album

1 Minuto

Venerdì 10 marzo 2023 esce Endless Summer Vacation, l’ottavo e attesissimo album di inediti della superstar multiplatino tra le più influenti della scena pop mondiale Miley Cyrus.

Il nuovo disco, che contiene la hit mondiale Flowers, ci mostra una Miley Cyrus ancora più forte e sicura di sé con canzoni che riflettono la forza con la quale ha ritrovato il suo benessere fisico e mentale.

Registrato a Los Angeles e prodotto con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike Will Made It e Tyler Johnson, l’artista descrive il disco come la sua personale lettera d’amore alla città californiana.

In occasione dell’uscita dell’ottavo album, a partire dalle ore 19 di venerdì 10 marzo 2023, su Disney+ sarà disponibile lo speciale originale Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), nel quale l’artista si esibirà con alcune tracce tratte dal nuovo disco, inclusa Flowers. (La redazione)

