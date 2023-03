Marco Ancona con il videoclip di «Dentro lei che dorme»

2 Minuti

Dopo La rivoluzione del 2022, arriva il videoclip del nuovo singolo Dentro lei che dorme del cantautore pugliese Marco Ancona.

Dentro lei che dorme è il quarto singolo del nuovo progetto musicale di Ancona, che anticipa di qualche mese l’importante ritorno discografico sulla lunga distanza del musicista pugliese.

Tra chitarre taglienti, immagini visionarie, dialoghi tormentati, romanticismo e blasfemia, Dentro lei che dorme è la cosciente presa d’atto di un temporaneo stato di alienazione dato da una lontananza forzata, dove il ricordo sostituisce amaramente una presenza impossibile da recuperare.

Chi è Marco Ancona

Marco Ancona è tra gli artisti salentini più noti nella scena underground nazionale. Attivo dalla seconda metà degli anni Novanta, ha dato vita a Bludinvidia, Amerigo Verardi & Marco Ancona, Fonokit, tutti e tre progetti molto apprezzati dalla critica e premiati dal pubblico, con i quali ha pubblicato diversi lavori discografici e tenuto innumerevoli concerti. Tantissime sono anche le collaborazioni con vari artisti della scena italiana: a oggi Marco Ancona compare su più di 60 pubblicazioni nelle vesti di cantante, autore, strumentista e produttore.

Il video di “Dentro lei che dorme“

Il videoclip immerge lo spettatore in un vertiginoso e incalzante viaggio notturno di una vecchia automobile il cui percorso è in realtà un viaggio interiore dell’artista, alternato in maniera claustrofobica da flashback di un live di Marco Ancona insieme alla sua nuova band composta da Francesco Pennetta alla batteria e Christine IX al basso. (La redazione)

