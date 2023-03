«Beach Chase», il nuovo singolo e video dei danesi Sunbörn

2 Minuti

Li avevamo lasciati che si chiamavano The Kuti Mangoes, che avevano 3 dischi all’attivo e un nutrito numero di fan in tutto il mondo grazie al loro stile caratteristico di afro-funk, ethio jazz, latin grooves e world music.

Ritroviamo i 6 membri della band danese che sulla scia di artisti come Nu Genea (ex Nu Guinea) o Blessed Madonna (ex Black Madonna), cambiano nome per discostarsi dall’appropriazione culturale, e si ribattezzano Sunbörn, ripartendo da zero con un album di debutto omonimo.

In attesa di questo nuovo disco, i Sunbörn ci forniscono un assaggio d’estate con il singolo e video Beach Chase, una fetta di latin jazz che vede la partecipazione del virtuoso brasiliano della chitarra Caio Marcio.

Il protagonista principale del brano è il trombone, mentre le ritmiche e i flauti danno quel tocco di allegria ed energia che caratterizza da sempre le produzioni della band. Il ritmo di Beach Chase rende bene l’idea di un inseguimento anche se il rincorrersi dei fiati e delle percussioni può sembrare in contrasto con la calma del litorale che il titolo ci suggerisce.

Il singolo è accompagnato da un videoclip: una serie di frame narrano le fasi di un viaggio verso la costa. Dal decollo, all’atterraggio fino a un vero e proprio video delle vacanze girato in Super8. L’estate è sempre più vicina… (Adaja Inira)

