Wednesday con il nuovo album «Rat Saw God»

2 Minuti

235 Parole

Gli Wednesday sono la carismatica cantante Karly Hartzman, i chitarristi Jake Lenderman e Xandy Chelmis, il bassista Margo Schultz e il batterista Alan Miller.

La formazione di Asheville, North Carolina, è una delle più originali della nuova scena indipendente statunitense, capaci come nessun altro di coniugare alternative rock, shoegaze e la tradizione dell’americana, grazie all’innesto di steel guitar e ballad dal sapore country rock.

Chosen to Deserve è il primo singolo dal sapore alt-country che anticipa il nuovo album Rat Saw God in uscita il 7 aprile 2023 per Dead Oceans.

Chosen to Deserve è un esercizio di scrittura in cui ho provato a creare una mia versione di “Let There Be Roc” dei Drive-By Truckers. Il video diretto da Spencer Kelly mostra l’ambientazione della mia crescita: il quartiere dei miei genitori a Greensboro e il Lake Myers RV Resort. Karly Hartzman

Rat Saw God, quarto album della band, è stato scritto a breve distanza da Twin Plagues del 2021 e registrato in una settimana presso lo studio Drop of Sun di Asheville, North Carolina.

Il nuovo album degli Wednesday suona come una corsa in bicicletta nella periferia di Greensboro, mentre ascoltate per la prima volta i My Bloody Valentine su un iPod Nano. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 2 Media: 5 ]