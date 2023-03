«Ti amo come un pazzo» è il nuovo album di Mina. Nel disco un duetto con Blanco

1 Minuto

116 Parole

Si intitola Ti amo come un pazzo il nuovo disco di inediti della voce italiana per eccellenza Mina.

Un album ricco di canzoni dalle atmosfere diverse con Mina che interpreta canzoni d’amore drammatiche e intense, pezzi ironici, ballad raffinate, brani rock e persino il bolero.

Ad arricchire la selezione Un briciolo di allegria, brano cantato in copia con Blanco, uno dei giovane di maggiore talento degli ultimi anni.

Ti amo come un pazzo, in uscita il 21 aprile 2023, è un progetto musicale che Mina Mazzini ha ideato e fortemente voluto, un album concepito come un racconto d’amore per immagini musicali.

Un disco con tante facce e atmosfere musicali, una sola elegantissima inimitabile costante: Mina. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]