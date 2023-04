2 Minuti

Gruppo spalla per Interpol, Chevelle, Balthazar, The Boomtown Rats e Marlene Kuntz, i Piqued Jacks hanno vinto l’edizione 2023 di Una Voce per San Marino con il brano Like an animal aggiudicandosi così la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023.

I Piqued Jacks presentano «Like an animal»

Chi sono i Piqued Jacks

Originari della provincia di Pistoia, il quartetto indie rock – composto da E-King (voce), Majic-o (chitarra), Holy-Hargot (batteria) e Little Ladle (basso) – ha all’attivo 4 album e un lungo curriculum dal respiro decisamente internazionale: gruppo spalla per band del calibro di Interpol – il leader della band Paul Banks ha detto di loro: “Great vocals and sound” – Balthazar e The Boomtown Rats, sono stati la prima band italiana di sempre a esibirsi sul celebre palco del Summerfest di Milwaukee, il più grande festival musicale del mondo, in apertura ai Chevelle.



Nel corso degli anni hanno calcato altri prestigiosi palchi internazionali come Eurosonic 2023, Linecheck, Canadian Music Week, MMB Bucharest, Liverpool Sound City, SXSW e Mondo NYC (USA). Una lunga gavetta durante la quale hanno avuto l’occasione e l’onore di collaborare con artisti di fama internazionale come Julian Emery (Nothing But Thieves), Brett Shaw (Florence + The Machine) e Dan Weller (Enter Shikari) che hanno messo mano al loro ultimo album del 2021 dal titolo Synchronizer.

«Like an animal», il brano con il quale parteciperanno all’Eurovision Song Contest 2023

L’esplosivo brano Like an animal dei toscani Piqued Jacks ha convinto immediatamente l’intera giuria di “Una voce per San Marino” che non ha avuto alcun dubbio su cui mandare all’Eurovison Song Contest 2023 in rappresentanza della Repubblica di San Marino. (La redazione)

