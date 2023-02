Eurovision Song Contest 2023, le canzoni in gara e i video

7 Minuti

Si avvicina l’Eurovision Song Contest 2023 e quelle che seguono sono, finora, tutte le canzoni degli gli artisti in gara a Liverpool, dopo che l’Ucraina – vincitrice del contest 2022 con Stefania della Kalush Orchestra – è stata dichiarata inadatta per lo svolgimento del concorso canoro in seguito alla barbara invasione territoriale da parte della Russia di Putin.

Il brano vincitore dell’edizione 2022 svoltasi in Italia

Le nazioni in gara e la lista delle canzoni

Le nazioni in gara previste all’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest sono 37 con le seguenti canzoni. Tre gli Stati che finora si sono ritirati dalla competizione musicale: Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro.

PS: qualora l’artista e/o la canzone non siano state ancora rese note, abbiamo inserito il punto interrogativo (?).

Nazione Artista Canzone Albania Albina & Familja Kelmendi Duje Armenia Brunette ? Australia Voyager Promise Austria Teya & Salena ? Azerbaigian ? ? Belgio Gustaph Because of You Cipro Andrew Lambrou Break a Broken Heart Croazia Let 3 Mama šč! Danimarca Reiley Breaking My Heart Estonia Alika Bridges Finlandia Käärijä Cha cha cha Francia La Zarra Évidemment Georgia Iru Khechanovi ? Germania ? ? Grecia Victor Vernicos What They Say Irlanda Wild Youth We Are One Islanda ? ? Israele Noa Kirel Unicorn Italia Marco Mengoni Due vite Lettonia Sudden Lights Aijā Lituania Monika Linkytė Stay Malta The Busker Dance (Our Own Party) Moldavia ? ? Norvegia Alessandra Queen of Kings Paesi Bassi Mia Nicolai & Dion Cooper 1º marzo 2023 Polonia Blanka Solo Portogallo ? ? Regno Unito ? ? Repubblica Ceca Vesna My Sister’s Crown Romania Theodor Andrei D.G.T. (Off and On) San Marino Piqued Jacks Like an Animal Serbia ? ? Slovenia Joker Out Carpe diem Spagna Blanca Paloma Eaea Svezia ? ? Svizzera Remo Forrer ? Ucraina

(organizzatore) Tvorchi Heart of Steel Fonte: wikipedia

Lettonia | Sudden Lights – Aijā

Andiamo a vedere, invece, quali saranno (a oggi) le nazioni e canzoni degli artisti in gara al 67° Eurovision Song Contest.

Slovenia | Joker Out – Carpe Diem

In Slovenia, la band Joker (composta da Bojan, Jure, Kris, Jan e Nace) è uno dei gruppi di maggior successo del Paese. Il gruppo parteciperà con un brano pop-rock intiolato Carpe Diem.

Norvegia | Alessandra – Queen of Kings

Dominatrice in Norvegia delle classifiche globali virali di Spotify e vincitrice della finale di Grand Prix Melodi, Alessandra parteciperà all’Eurovision Song Contest 2023 con la sua hit “Queen of Kings”.

Irlanda | Wild Youth – We Are One

Sull’isola di Emerald, i Wild Youth hanno vinto la selezione del Late Late Show per il 67° Eurovision Song Contes, battendo i Public Image Ltd di John Lydon. Dunque, la band a Liverpool rappresenterà l’Irlanda con We Are One.

Repubblica Ceca | Vesna – My Sister’s Crown

La Repubblica Ceca ha gestito la loro prima finale nazionale in 15 anni, che ha visto la band tutta al femminile dei Vesna conquistare il voto del pubblico con la loro canzone di My Sister’s Crown.

Estonia | Alika – Bridges

Alika rappresenterà Estonia all’Eurovision Song Contest di maggio 2023 con la canzone Bridges. La giovane artista ha superato la finale nazionale Eesti Laul battendo altre 19 canzoni.

Danimarca | Reiley – Breaking My Heart

Nato e cresciuto sulle remote Isole Faroe, il cantante e influencer Reiley ha dimostrato di essere in grado di connettersi con i fan ovunque si trovino, accumulando quasi 11 milioni di follower su TikTok, che esorterà a votare la sua Breaking my Heart.

https://www.youtube.com/watch?v=kY5QNC2LkG8

Il concorso musicale annuale della Lettonia, Supernova, ha proclamato vincitrice, attraverso il voto del pubblico, la band alt-rock dei Sudden Lights con la canzone Aijā.

Romania | Theodor Andrei – D.G.T. (Off And On)

Theodor Andrei ha vinto il contest della Romania intitolato Selecția Națională con la canzone D.G.T. (Off and On). Adesso cercherà di conquistare l’Eurovision Song Contest 2023 con il suo inconfondibile marchio rock.

Croazia | Let 3 – Mama ŠČ!

Noti per le sue esibizioni provocatorie, i Let 3 hanno vinto la finale nazionale croata Dora con la canzone Mama ŠČ!

Malta | The Busker – Dance (Our Own Party)

La band indie pop The Busker ha vinto la finale nazionale di Malta con la loro canzone Dance (Our Own Party), superando la concorrenza di altri 40 artisti.

Italia | Marco Mengoni – Due Vite

Il 73° Festival della Canzone Italiana si è svolto in 5 serate consecutive nel mese di febbraio 2023 decretando vincitore Marco Mengoni con la canzone Due Vite. Non è la prima volta che Mengoni partecipa all’Eurovision Song Contest in qualità di vincitore di Sanremo. Ricordiamo infatti la sua partecipazione nel 2013 a Malmö con L’essenziale, classificatasi al settimo posto.

Francoa | La Zarra – Évidemment

La francese La Zarra parteciperà all’Eurovision Song Contest di Liverpool con Évidemment, canzone prodotta dal duo Banx & Ranx, che ha creato grandi successi per artisti del calibro di David Guetta, Dua Lipa ed Ellie Goulding.

Australia | Voyager – Promise

Cos’è l’Eurovision senza un quintetto synth-metal di Perth? I Voyager sono ansiosi di rappresentare l’Australia al concorso canoro fin dal 2015. La band è persino arrivata seconda alla finale nazionale di Australia Decides nel 2022. Questa volta però la band australiana è stata selezionata con la loro canzone Promise.

Lituana | Monika Linkytė – Stay

In Lituania, la cantante Monika Linkytė ha vinto la selezione nazionale Pabandom Iš Naujo! con Stay. Se il nome suona familiare è perché Monika ha già rappresentato la Lituania nel 2015 con This Time, in duetto con Vaidas Baumila, raggiungendo la Grand Final e chiudendo al 18° posto.

Finlandia | Käärijä – Cha Cha Cha

La passione di Käärijä per la musica è iniziata con le lezioni di batteria in prima elementare, ed è il ritmo infatti che l’ha portata fino alla vittoria del contest finlandese Uuden Musiikin Kilpailu con Cha Cha Cha.

San Marino | Piqued Jacks – Like An Animal

Uno dei paesi più piccoli del concorso che partecipa a una delle più grandi finali internazionali di musica. Vincitori dell’edizione 2023 di Una Voce Per San Marino, la band alt-rock dei Piqued Jacks porteranno sul palco dell’Eurovision Song Contest la loro Like An Animal.

https://www.youtube.com/watch?v=Hjfq-T-8WHw

Polonia | Blanka – Solo

Blanka sapeva di voler diventare una pop star fin dalla tenera età e ora, dopo aver vinto il Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję 2023 con il brano Solo, parteciperà all’Eurovision Song Contest per mostrare il suo talento davanti a un pubblico internazionale.

Armenia | Brunette – ?

L’Armenia ha scelto Brunette come partecipante. La talentuosa cantautrice si esibisce da quando era un’adolescente. Le sue canzoni Night, Smoke Break e Light Blue Eyes sono diventate grandi successi su YouTube, registrando milioni di visualizzazioni. La sua canzone per l’Eurovision sarà rivelata a breve.

Svizzera | Remo Forrer – ?

Remo Forrer è il cantante rivelazione svizzero che parteciperà al concorso musicale di Liverpool. L’artista ha come idoli Lewis Capaldi, Ed Sheeran e James Arthur come suoi idoli, per cui ha una predilezione per le melodie pop orecchiabili. Sebbene abbia iniziato il suo percorso come musicista suonando la fisarmonica, oggi è un appassionato di pianoforte. La sua canzone per l’Eurovision Song Contest 2023 sarà annunciata a breve.

Georgia | Iru Khechanovi – ?

In Georgia, Iru Khechanovi ha vinto il talent show The Voice, avendo così l’opportunità di rappresentare il suo paese al concorso musicale internazionale. L’artista non è estranea ai palcoscenici dell’Eurovision, avendo vinto l’Eurovision Junior con il gruppo Candy nel 2011. La sua canzone per il concorso sarà rivelata molto presto.

A breve saranno rese note le altre canzoni partecipanti all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool

Quando si svolge l’Eurovision Song Contest 2023

Il festival si svolgerà nelle giornate del 9 e 11 maggio (semifinali) con la gran finale prevista il 13 maggio 2023 in eurovisione tv e diretta streaming. (La redazione)

