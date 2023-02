Rudy Marra & the M.o.b con il nuovo album «Morfina». Ascoltalo in anteprima streaming

2 Minuti

Esce il 2 marzo 2023 per Viceversa Records Morfina, il nuovo e ammaliante album di Rudy Marra & the M.o.b. Una riflessione sulla vana ricerca umana della felicità, chimera irraggiungibile.

Ispirato da “Morfina”, racconto di M. Bulgakov, e con la partecipazione di Dana Colley (sax baritono e co-fondatore dei Morphine), l’album non poteva chiamarsi in altro modo.

Tutto il disco si snoda come fosse un diario personale, appunti giornalieri sull’agenda dell’anno 2016-17.

In un’epoca in cui si pubblica un solo brano, RM&TM ti avvinghiano a un racconto in musica composto da 15 storie legate tra loro; una sola canzone di Morfina non basta a coglierne la bellezza e il significato.

La felicità è mendace ed effimera come la morfina, credi che raggiungerla sia la risoluzione del tuo male e, invece, una volta raggiunta ti accorgi che non può durare tanto a lungo. Una volta toccata, subito dopo, l’hai persa e sei già in astinenza. Provi a legare la felicità, a tenerla stretta, con nodi che credi indissolubili, un nodo marinaio per ogni tipo di felicità: le tue passioni, l’amore, il sesso, il lavoro, gli amici, la terra, le radici, il mondo! Quando credi di averla ben salda ti accorgi che invece di legare lei hai legato te stesso, e ogni felicità diventa prigione, rimpianto, perdita, illusione, rabbia e dolore. La felicità non è da raggiungere, ma da aspettare. La felicità non esiste, c’è! Rudy Marra

Morfina di Rudy Marra & the M.o.b è in anteprima streaming sul nostro sito, accompagnato anche dal video del singolo di Oggi sto guasto. Buon ascolto. (La redazione)

