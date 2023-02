Mourning Due, il nuovo album della rapper Nappy Nina

Nappy Nina è una rapper e produttrice statunitense cresciuta a Oakland ma residente a Brooklyn, New York.

Mourning Due è il suo nuovo disco registrato a Crown Heights, Brooklyn, dal 2019 al 2022, e uscito il 17 febbraio 2023. Buon ascolto. (La redazione)

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.