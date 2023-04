«MotheFather» è il nuovo album di Petite Noir, l’architetto del Noirwave

1 Minuto

Petite Noir – all’anagrafe Yannick Ilunga – è l’architetto della Noirwave, un movimento musicale e culturale che trae energia creativa dall’estetica punk e dall’identità frammentata della diaspora africana di oggi.

L’artista congolese è nato in Belgio, cresciuto in Sudafrica e ora vive tra Londra e Parigi.

MotherFather, il suo secondo album in uscita il 14 aprile 2023, ha un sottotitolo: “L’oscurità a volte è confortante“. Come spiega Petite Noir: “Si tratta di attraversare l’oscurità. Ma si tratta anche di rinascita. Perché i tempi bui ci servono per crescere”.

Prodotto da Dave Sitek (TV On The Radio, CID RIM, Moshik Kop, Tropics, Futura), il nuovo album di Petit Noir, che nel formato fisico contiene la bonus track Lili, vede come ospiti l’astro nascente Sampa The Great e il musicista jazz della Florida Theo Croker. (La redazione)

