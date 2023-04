L’album di debutto della figlia d’arte Madison McFerrin

2 Minuti

390 Parole

Il 12 maggio 2023 uscirà I Hope You Can Forgive Me di Madison McFerrin, il primo album da solista della figlia del celebre Bobby McFerrin.

Madison è una delle promesse della nuova scena r&b americana, una delle soul singer più dotate della sua generazione. Il suo sound si nutre di soul vintage, alternative r&b e elettronica in odor di clubbing, per un risultato entusiasmante e moderno.

Alla fine del 2022 Madison McFerrin ha pubblicato Stay Away (From Me), brano pieno di groove che la ha aiutata a costruirsi una fanbase, mentre a febbraio 2023 è arrivato il singolo (Please Don’t) Leave Me Now, delizioso mix di elettronica, pop, jazz e soul condito da una innegabile tecnica e profondità espressiva.

Nel corso della sua fruttuosa carriera indipendente, che abbraccia tre EP e molteplici collaborazioni, Madison ha ottenuto riconoscimenti da The New York Times, NPR, The FADER e Pitchfork, che l’hanno nominata artista emergente nel 2018. La sua abilità artistica la ha portata a collaborare con Questlove e poi con il Colors Studio per una live session.

Madison McFerrin si è anche esibita al Lincoln Center, al Central Park SummerStage e al BRIC Celebrate Brooklyn, oltre ad aver condiviso il palco con artisti del calibro di De La Soul, Gallant e The Roots. I singoli di Madison sono apparsi in episodi di Broad City di Comedy Central e Random Acts of Flyness della HBO. La nostra ha anche curato la programmazione per il BRIC Jazz Festival nel 2021 e nel 2022 ha allineato la sua iniziativa MAD LOVE con l’associazione Brooklyn Bridge Park Conservancy per fornire uno spazio tanto necessario per la guarigione dal trauma collettivo della pandemia.

Lo scorso autunno ha incantato il pubblico europeo con due show sold out a Londra e Parigi, ha fatto il suo debutto al Corona Capital Festival di Città del Messico e si è esibita dal vivo al The Late Show di Stephen Colbert.

I Hope You Can Forgive Me della McFerrin è stato anticipato dai singoli God Herself, Please Don’t (Leave Me Now) e Stay Away (From Me). (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 3 Media: 5 ]