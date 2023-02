Una voce per San Marino 2023, trionfano i Piqued Jacks (il video)

1 Minuto

Tra i 22 finalisti della seconda edizione di Una voce per San Marino, che si è svolta sabato 25 febbraio 2023, in diretta dalle ore 21 su San Marino RTV dal Teatro Nuovo di Dogana, hanno trionfato i Piqued Jacks con il brano Like an Animal.

La formazione accederà di diritto al 67° Eurovision Song Contest che si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio 2023.

Questi erano i 22 artisti finalisti di “Una voce per San Marino 2023”

Alfie Arcuri (Australia)

(Australia) Deborah Iurato (Italia)

(Italia) Deshedus (Italia)

(Italia) E.E.F. (Italia)

(Italia) Edoardo Brogi (Italia)

(Italia) Eiffel 65 (Italia)

(Italia) Ellynora (Italia)

(Italia) Iole (Italia)

(Italia) Kida (San Marino)

(San Marino) Le Deva (Italia)

(Italia) Lorenzo Licitra (Italia)

(Italia) Mate (Italia)

(Italia) Mayu (Svizzera)

(Svizzera) NeVRuz (Italia)

(Italia) Piqued Jacks (Italia)

(Italia) Ronela (Albania)

(Albania) Roy Paci (Italia)

(Italia) Simone (San Marino)

(San Marino) Thomas (Italia)

(Italia) Tothem (Italia)

(Italia) Vina Rose (Regno Unito)

(Regno Unito) XGIOVE (Italia)

La selezione è avvenuta in un’unica grande categoria per il Paese più piccolo in gara all’Eurovision Song Contest.

La giuria della finale, presieduta da Al Bano, era composta da Antonio Rospini, Charlotte Davis, Dino Stewart, Steve Lyon, Clarissa Martinelli. Di seguito la canzone vincitrice di Una voce per San Marino 2023. (La redazione)

