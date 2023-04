Shadow Kingdom di Bob Dylan, in arrivo il film e l’album del concerto in streaming del 2021

1 Minuto

Il 18 luglio 2021 Bob Dylan ha tenuto per la prima volta un concerto in diretta streaming.

Il concerto virtuale, battezzato “Shadow Kingdom”, sarà disponibile su vinile, CD e tutte le piattaforme di streaming.

In Shadow Kingdom Dylan esegue versioni canzoni care ai suoi fan come Forever Young, It’s All Over Now, Baby Blue, Queen Jane Approximately e The Wicked Messenger.

Il lungometraggio del live sarà, inoltre, disponibile per il download e il noleggio a partire da martedì 6 giugno 2023. (La redazione)

