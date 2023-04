2 Minuti

361 Parole

La montagna è il nuovo singolo di Nicola Pignatelli, secondo brano che anticipa l’album di debutto come solista del musicista e cantautore pugliese.

Nicola Pignatelli presenta «La montagna»

Chi è Nicola Pignatelli

Pignatelli muove i primi passi in ambito musicale nella seconda metà degli anni ottanta come cantante e chitarrista in alcune band post-punk e new wave della provincia di Lecce (Der Blaue Reiter) e Bologna (Burning man).

Negli anni ’90 si avvicina alla musica elettronica sperimentando nel proprio home studio sonorità electro, sampler music, trip hop e glitch attraverso strumenti digitali e cantando in inglese. Occasionalmente offre la propria musica per happening teatrali e di poesia. La ricerca dell’artista si spinge in questa fase verso lo studio di paesaggi sonori e spoken-word lontani dalla classica forma canzone.

Dal 2018 intraprende un nuovo percorso creativo volto al raggiungimento di una forma propria di canzone in italiano. Ormai approdato a un’idea personale di scrittura e avendo affinato un proprio stile, maturato grazie ai diversi esperimenti musicali, dal 2019 lavora alla creazione di un proprio album prodotto da Marco Ancona (Bludinvidia, Fonokit, Marco Ancona & Amerigo Verardi).

L’album in lavorazione è permeato da influenze disparate: dall’electro contaminato da suggestioni new wave e pos-trock (beat sintetici con incursioni di chitarre post-punk e alt-rock) al kraut in salsa elettropop. Grande attenzione è dedicata alla costruzione dei testi (quasi mai narrativi) che catturano istantanee del quotidiano, impressioni personali, cut-ups.

«La montagna», il nuovo singolo di Pignatelli

Pubblicato il 18 aprile 2023 per Nos Records, La montagna è una canzone che mira a descrivere la complicata quanto affascinante salita verso la vetta che ci porta a diventare noi stessi. Nella natura, misteriosa e seducente, risiede la chiave per superare l’eterna lotta tra paura e desiderio, realtà e illusione, passato e presente.

Un inno alla vita, allo stupore nel tentativo di comprenderla e alla volontà di esserci: un grido primordiale che esce dalla caverna per affacciarsi al mondo. La montagna è un potente pezzo electro-wave che anticipa l’album d’esordio di Pignatelli e il cui videoclip ufficiale è stato diretto da Davide Faggiano. Buon ascolto. (La redazione)

