2 Minuti

404 Parole

Il 21 aprile 2023 è uscito per Alka Records Sassolini, il nuovo album della cantautrice padovana Angela Zanonato, in arte Angelae.

Angelae presenta «Sassolini»

Chi è Angelae

Angelae, nome d’arte di Angela Zanonato, cantautrice padovana classe 1990, coniuga l’attenzione al testo e l’interpretazione cantautorale con un sound che spazia tra l’electro-pop e l’R’n’B, appocciando in maniera giocosa la produzione delle voci e delle forme scelte per i brani.

Influenzata dall’ascolto dei grandi cantautori italiani, Fabrizio De André, Ivano Fossati, Francesco De Gregori, Luigi Tenco, inizia a scrivere i primi testi, spinta dalla necessità di comunicare e di analizzare, in maniera quasi chirurgica, le emozioni e i rapporti umani.

L’incontro provvidenziale con Andrea Barin, che da lì in avanti entra nel progetto e partecipa ad ogni produzione, l’ha spinta nel 2018 a portare in studio il suo primo e omonimo album di inediti Angelae.

L’inizio della collaborazione con Alka Record Label porta all’uscita, nel maggio 2021, di Passi Piccolissimi, EP prodotto da Michele Guberti di Massaga Produzioni che di fatto segna un netto cambio nel sound del progetto.

Il 2022 vede l’inizio dell’attività live con Anthill booking che porta la cantautrice in giro per l’Italia con oltre 40 concerti in cui spesso condivide il palco con artisti di fama nazionale come Meganoidi, Pier Paolo Capovilla, Omar Pedrini, Alteria, Clan Destino.

Sassolini, il nuovo album di Angelae

Il 21 aprile 2023 è uscito per Alka Records il nuovo album di Angelae dal titolo Sassolini. Il disco si apre e si chiude con due ballad molto semplici voce e liuto ma si articola attraverso diverse forme, dalla forma canzone canonica a tracce molto brevi, dal recitato alla voce effettata. Il titolo “sassolini”, rifacendosi all’immagine fiabesca di Hansel e Gretel, allude al percorso che si intraprende nell’ascolto del disco, le tracce sono immaginate proprio come i sassolini che ti fanno inoltrare nel bosco col rischio di perderti ma che poi ti riportano sempre a casa. Un percorso sonoro che ci accompagna attraverso ambienti sintetici e stanze più intime e scarne e che rivela influenze trip hop, elettroniche e cantautorali ma anche un viaggio emotivo tra le insicurezze e le paure di una donna e di un’artista e allo stesso tempo la voglia di rivendicare il diritto di essere, senza giudizi o scadenze. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]