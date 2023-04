Il tour mondiale di Zucchero “Sugar” Fornaciari

3 Minuti

Riparte lunedì 24 aprile 2023 da Auckland, in Nuova Zelanda, il World Wild Tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari.

Il tour internazionale, partito lo scorso anno da Glasgow (Regno Unito) e che ha registrato il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall di Londra, ha toccato i festival più prestigiosi d’Europa e ha acceso la stagione dei live a capienza piena (post-Covid) dell’Arena di Verona, riscuotendo con 14 concerti sold out grande successo di pubblico e di critica e richiamando oltre 150.000 spettatori nazionali e internazionali.

Nello show ricco di intense emozioni l’artista porterà, oltre ai brani del suo ultimo lavoro discografico Discover, i suoi più grandi successi, accompagnato sul palco da una super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, basso), Kat Dyson (chitarre), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Monica Mz Carter (batteria e percussioni), James Thompson e Lazaro Amauri Oviedo Dilout, Carlos Minoso (corni) e Oma Jali (cori).

Il World Wild Tour 2023 toccherà l’Italia per 12 imperdibili appuntamenti in alcune delle location più suggestive del Paese: 30-31 maggio e 2-3-4 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, 4-5 luglio in Piazza Unità d’Italia a Trieste, 24-25 luglio al Cortile della Reggia di Caserta, 28-29-30 luglio 2023 al Teatro Greco di Siracusa.

Queste le date del tour mondiale del 2023 di Zucchero (in continuo aggiornamento)

24 aprile – Auckland Town Hall – Auckland, Nuova Zelanda

26 aprile – The Astor Theatre – Perth, Australia

28 aprile – Adelaide Entertainment Centre – Hindmarsh, Australia

30 aprile – Palais Theatre – St Kilda, Australia

2 maggio – The Tivoli – Brisbane, Australia

4 maggio – Sydney Opera House – Sydney, Australia

9 maggio – Hollywood Bowl – Los Angeles, Stati Uniti (con Andrea Bocelli)

10 maggio – Hollywood Bowl – Los Angeles, Stati Uniti (con Andrea Bocelli)

12 maggio – Golden 1 Center – Sacramento, Stati Uniti (con Andrea Bocelli)

14 maggio – Climate Pledge Arena – Seattle, Stati Uniti (con Andrea Bocelli)

30 maggio – Terme di Caracalla – Roma, Italia

31 maggio – Terme di Caracalla – Roma, Italia

2 giugno – Terme di Caracalla – Roma, Italia

3 giugno – Terme di Caracalla – Roma, Italia

4 giugno – Terme di Caracalla – Roma, Italia

23 giugno – NDK Hall, National Palace of Culture – Sofia, Bulgaria

25 giugno – Sala Palatului – Bucarest, Romania

27 giugno – BT Arena – Cluj-napoca, Romania

30 giugno – Summer Music Festival 2023 – Rovinj, Croazia

2 luglio – City Groove Festival – Podgorica, Montenegro

4 luglio – Piazza Unità d’Italia – Trieste, Italia

5 luglio – Piazza Unità d’Italia – Trieste, Italia

7 luglio – Stars of Sound Murten – Murten/Morat, Svizzera

8 luglio – Sommer Concerts @ The Lake – Konstanz, Germania

9 luglio – Bospop Festival 2023 – Weert, Paesi Bassi

11 luglio – Junge Garde – Dresda, Germania

13 luglio – Tauron Arena Krakow – Cracovia, Polonia

15 luglio – Stimmen Festival – Lörrach, Germania

17 luglio – Steinbruch St. Margarethen – Margarethen Im Burgenland, Austria

19 luglio – Mercedez-Benz Arena – Berlino, Germania

21 luglio – The Little Big One – Liechtenstein, Liechtenstein

22 luglio – Rosenheim Sommerfestival – Rosenheim, Germania

24 luglio – Cortile della Reggia di Caserta, Italia

25 luglio – Cortile della Reggia di Caserta, Italia

28 luglio – Teatro Greco – Siracusa, Italia

29 luglio – Teatro Greco – Siracusa, Italia

30 luglio – Teatro Greco – Siracusa, Italia

2 agosto – Schlossgarten – Schwetzingen, Germania

3 agosto – Stars in Town 2023 – Schaffhausen, Svizzera

5 agosto – Starlite Festival – Marbella, Spagna

6 agosto – Alicante Goldest Legends Concerts – Alicante, Spagna

7 agosto – Jardin Terramar – Sitges, Spagna

Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero (all’anagrafe Adelmo Fornaciari) nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album Oro, incenso & birra del 1989. (La redazione)

