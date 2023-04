Le nuove sperimentazioni di Flavio Ferri con «Lost in the Inbetween»

1 Minuto

84 Parole

Flavio Ferri, milanese di nascita ma catalano d’adozione è musicista, produttore, compositore e sound designer. Personaggio multiforme e instancabile, fonda i Delta V nel 1995, gruppo electro-synth pop dai tratti raffinati e con i quali raggiunge un buon successo con i singoli di Se telefonando e Un’estate fa.

Con Lost in the Inbetween, uscito per Materiali Sonori, riprende le sue sperimentazioni strumentali proponendo una suite di 29 minuti e 53 secondi dal sapore onirico e intimista, avvalendosi della presenza della violista Sara Francesca Molinari. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]