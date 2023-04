Roma, concerto del Primo maggio. La lineup del 2023

1 Minuto

Per la sesta edizione consecutiva, sarà Ambra Angiolini a condurre il Concertone romano del Primo Maggio 2023. Nella storia dell’evento, mai nessuno lo ha condotto così a lungo.

A supportarla ci sarà Biggio, attore e conduttore televisivo, membro del duo comico I soliti idioti e accanto a Fiorello nel programma Viva Rai 2.

La lineup del 2023

AURORA, LAZZA, COMA_COSE, GEOLIER, EMMA, CARL BRAVE, TANANAI, FRANCESCO GABBANI, ARIETE, MR.RAIN, PIERO PELÙ con ALBOROSIE, MATTEO PAOLILLO, RIGHEIRA, MARA SATTEI, IL TRE, BAUSTELLE, LEVANTE, AIELLO, ROCCO HUNT, BNKR44, GAIA, ALFA, GIUSE THE LIZIA, FULMINACCI, MILLE, NEIMA EZZA, ROSE VILLAIN, WAYNE, CILIARI, TROPEA, NAPOLEONE, UZI LVKE, L’ORCHESTRACCIA, EPOQUE, GINEVRA, SERENDIPITY, PAOLO BENVEGNÙ a cui si aggiungono i vincitori del Contest 1MNext ETTA, MANNIMI, STILL CHARLES e il vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica” HERMES.

Opening act dalle ore 14.00 con LEO GASSMANN, ISIDE, SAVANA FUNK, CAMILLA MAGLI, WEPRO.

L’evento condotto da Ambra Angiolini e Biggio, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Raiplay e Rai Italia a partire dalle ore 15.15. (La redazione)

