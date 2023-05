Udinese-Napoli, il risultato in tempo reale

1 Minuto

127 Parole

Se non avete la possibilità di seguire in diretta tv o in streaming su Dazn l’incontro della serie A di calcio tra Udinese e Napoli che – come già detto in un articolo precedente – potrebbe consegnare lo scudetto alla squadra partenopea, c’è un modo per essere aggiornati sul risultato del match in tempo reale.

Come seguire in tempo reale Udinese-Napoli

È più semplice di quanto immaginiate. Basta andare su Google (esattamente qui) e tenere sotto controllo con il vostro smartphone, tablet, notebook o pc l’andamento del risultato, che sarà aggiornato tempestivamente.

C’è anche la possibilità di uscire dalla pagina e ricevere le notifiche, in tempo reale, direttamente sullo schermo del proprio dispositivo o apparecchio tecnologico. (La redazione)

RISULTATO UDINESE – NAPOLI

