Udinese-Napoli, la partita che può dare lo scudetto ai partenopei

2 Minuti

297 Parole

Alla Dacia Arena di Udine questa sera, 4 maggio 2023, il Napoli può finalmente aritmicamente conquistare il suo terzo scudetto della storia, a distanza di 33 anni dall’ultimo.

Al Napoli basta un punto per vincere il campionato di Serie A

Per sbloccare il cosiddetto “scudetto sospeso” per la squadra di Spalletti è sufficiente infatti un pareggio con l’Udinese.

La tensione negli spogliatoi biancoazzurri e sugli spalti di Udine è altissima, come anche al Maradona di Napoli dove, per l’occasione, sono stati allestititi ben otto schermi giganti per seguire l’incontro di calcio in diretta televisiva.

Udinese-Napoli, dove vedere il match in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa su Dazn in diretta tv e streaming dallo Stadio di Udine, a partire dalle ore 20.45 del 4 maggio 2023.

La partita su Google

Puoi seguire la partita su Google, attraverso questo link, con la possibilità di ricevere in tempo reale le notifiche sul tuo dispositivo tecnologico (smarthphone, tablet, pc, notebook).

Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

Allenatore: Sottil.

A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Abankwah, Zeegelaar, Buta, Guessand, Arslan, Semedo, Thauvin, Beto.

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Lovric, Success, Udogie.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano, Elmas, Ndombele, Zerbin, Raspadori, Simeone.

Indisponibili: Mario Rui, Politano.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Kim, Osimhen.

L’incontro Udinese-Napoli sarà arbitrato dal signor Rosario Abisso di Palermo. Una partita importante che potrà finalmente consacrare il Napoli campione d’Italia 2022-2023 di Serie A con cinque giornate di anticipo. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 2 Media: 5 ]