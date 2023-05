Targhe Tenco 2023, tutto quello che bisogna sapere

3 Minuti

Il primo marzo 2023 ha preso il via ufficialmente l’edizione 2023 delle Targhe Tenco, ambito e storico riconoscimento musicale italiano.

COSA SONO LE TARGHE TENCO

Si tratta di un’iniziativa nata nel 1984, mirata a offrire un riconoscimento alle migliori produzioni discografiche italiane sul terreno della canzone d’autore. Le Targhe Tenco vengono assegnate da un’ampia e rappresentativa giuria di giornalisti e critici musicali alle seguenti categorie:

Migliore album in assoluto ;

; Migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia);

(o lingua minoritaria parlata in Italia); Migliore opera prima (primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo);

(primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo); Migliore album di interprete ;

; Migliore canzone singola (il premio va agli autori della canzone);

(il premio va agli autori della canzone); Migliore album a progetto, ovvero con un unico tema che caratterizzi tutte le canzoni contenute.

IL REGOLAMENTO DELLE TARGHE TENCO 2023

Il regolamento per partecipare alle Targhe Tenco 2023 è visibile e consultabile sul sito dell’organizzazione, che in qualche modo possiamo riassumere così come di seguito descritto.

Possono partecipare all’edizione 2023 del contest i dischi che hanno queste comuni caratteristiche:

essere stati pubblicati (cioè resi disponibili in qualunque modo al pubblico) tra il 1/6/2022 e il 31/5/2023

contenere almeno 5 canzoni e avere una durata minima di 30 minuti . Fa eccezione, naturalmente, la categoria “Album a progetto”;

e avere una . Fa eccezione, naturalmente, la categoria “Album a progetto”; contenere, in maggioranza, versioni inedite ;

; avere un unico titolare italiano, che sia cantautore singolo, gruppo o interprete. Anche qui fa eccezione la categoria “Album a progetto”.

Qualora abbia le caratteristiche necessarie, un disco può partecipare contemporaneamente a più sezioni, in nessun caso però i voti sono cumulabili tra le diverse sezioni.

Per informazioni precise e dettagliate, come già detto, vi invitiamo a consultare il regolamento.

COME VOTA LA GIURIA

La giuria, formata da oltre 300 critici, giornalisti ed esperti musicali, nominati dal Club Tenco, potrà esprimere le proprie scelte in due turni – tre titoli nel primo, uno solo nel ballottaggio – a partire dal 1° giugno 2023 e l’annuncio dei vincitori sarà diffuso entro il mese di luglio 2023.

Come da ormai qualche anno, sarà possibile candidarsi anche attraverso un’apposita piattaforma completamente informatizzata e collegata al sito del Club Tenco: un ulteriore mezzo realizzato per consentire ad artisti e produttori di proporre in autonomia le proprie candidature (qui).

La giuria, che sarà libera di votare tutti i dischi validi a norma di Regolamento, potrà accadere anche alla piattaforma attraverso un’area un’area dedicata.

La piattaforma adottata dal Club Tenco è stata studiata soprattutto per agevolare la partecipazione all’iniziativa da parte di produzioni indipendenti che non dispongono di sostegno promozionale che consenta larga diffusione delle loro produzioni. Anche per le autocandidature la chiusura è prevista, ovviamente, per il 31 maggio 2023.

LA PREMIAZIONE

I vincitori delle Targhe Tenco 2023 parteciperanno alla prossima edizione della Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco), organizzata dal Club Tenco e prevista dal 18 al 21 ottobre 2023 a Sanremo. (La redazione)

